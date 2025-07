TOP 100-Auszeichnung: Welthungerhilfe für Innovationskraft gewürdigt

Überlingen – Glückwünsche für die Innovationsschmiede: Ranga Yogeshwar gratuliert der Deutschen Welthungerhilfe e. V. aus Bonn zu ihrem Erfolg bei TOP 100. Die Preisverleihung im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit findet am Freitag, 27. Juni, in Mainz für alle Mittelständler statt, die am Jahresanfang mit dem TOP 100-Siegel ausgezeichnet worden sind.

Die Welthungerhilfe ist die erste private Hilfsorganisation, die es in Top 100-Riege der innovativsten Mittelständler Deutschlands geschafft hat. Der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar begleitet den zum 32. Mal ausgetragenen Innovationswettbewerb als Mentor. In dem wissenschaftlichen Auswahlverfahren beeindruckte die Welthungerhilfe in der Größenklasse C (über 200 Mitarbeitende in Deutschland) besonders in der Kategorie Innovative Prozesse und Organisation.

In dem anlässlich der Auszeichnung veröffentlichten TOP 100-Unternehmensporträt heißt es: