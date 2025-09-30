Klimawandel anschaulich erklärt: Malick, Adissa und Wickie bringen globale Zusammenhänge ins Klassenzimmer
Die Figuren der Welthungerhilfe machen gemeinsam mit Wickie das Thema im Grundschulunterricht greifbar
Bonn, 30. September 2025. Der Klimawandel gehört längst zu den größten Herausforderungen unserer Zeit – und auch Kinder stoßen täglich auf Nachrichten zu Überschwemmungen, Bränden oder Erdrutschen. Doch wie erklärt man Grundschülerinnen und Grundschülern diese komplexen Zusammenhänge, ohne sie zu überfordern? Die Welthungerhilfe hat dafür gemeinsam mit der Lernplattform Onilo eine neue Lernwelt entwickelt: Mit den bekannten Kinderfiguren Malick, Adissa und Wickie wird das Thema Klimawandel spannend, kindgerecht und verständlich vermittelt.
Lernen mit Abenteuercharakter
Im Mittelpunkt stehen vier Erklär-Filme, die Themen wie Ernährung, Lebensmittelverschwendung, Wasser und Klima spielerisch aufgreifen. Malick und Adissa, zwei Kinder aus Burundi, stellen die Fragen, die sich auch Gleichaltrige stellen würden. Antworten erhalten sie von fantasievollen Figuren wie dem „Kompostgeist“, dem „Wassertropfen“ oder dem „Wind“. Gemeinsam mit dem beliebten Kinderhelden Wickie entdecken sie, wie Klimawandel funktioniert und was man selbst dagegen tun kann. „Als Organisation mit dem Kernmandat ‘Zero Hunger‘ ist es der Welthungerhilfe wichtig, dass Kinder lernen, wie eng Klimakrise und Hunger zusammenhängen, welche globalen Auswirkungen das hat, und was sie dagegen tun können. Unser zentrales Anliegen dabei ist es, dass sie verstehen: Man muss keine Angst haben, man kann handeln! Genau das zeigen Malick, Adissa und Wickie auf spielerische Weise“, erklärt Hawa Grund-Djigo, Referentin für Schulkooperationen bei der Welthungerhilfe.
Wickie macht Lernen bunt und nahbar
Wickie, den rund 70 Prozent aller Kinder in Deutschland kennen, ergänzt die Lernwelt um bunte Arbeitsblätter und kreative Aufgaben. Kinder können Szenen ausmalen, ihre eigenen Erfahrungen beschreiben oder Rätsel lösen. Dadurch wird der Unterricht zum Abenteuer – mit klarer Botschaft: Jede und jeder kann einen Beitrag leisten, um das Klima zu schützen.
Ein Gewinn für Lehrkräfte
Das frei zugängliche Unterrichtsmaterial richtet sich an Klassen 3 bis 4 der Grundschule sowie an die Sekundarstufe 1. Es eignet sich für Fächer wie Erdkunde, Religion, Ethik oder für fächerübergreifende Projektwochen. Lehrkräfte erhalten fertig aufbereitete Materialien mit hoher didaktischer Qualität, die globalen Zusammenhänge verständlich machen und den Austausch über unterschiedliche Lebenswelten – etwa zwischen Burundi und Deutschland – fördern.
Kinder werden zu Klimaprofis
Die Kombination aus Filmen, Aufgaben und spielerischen Elementen sorgt nicht nur für Wissensvermittlung, sondern auch für Motivation und Beteiligung. Kinder lernen, selbstständig nachzudenken, Handlungsmöglichkeiten zu entdecken und Verantwortung zu übernehmen. Damit trägt die Welthungerhilfe dazu bei, dass Nachhaltigkeit und Klimaschutz schon im Klassenzimmer lebendig werden.
Materialien bestellen
Hier können Sie die Materialien anschauen und bestellen:
