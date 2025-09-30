Lernen mit Abenteuercharakter

Im Mittelpunkt stehen vier Erklär-Filme, die Themen wie Ernährung, Lebensmittelverschwendung, Wasser und Klima spielerisch aufgreifen. Malick und Adissa, zwei Kinder aus Burundi, stellen die Fragen, die sich auch Gleichaltrige stellen würden. Antworten erhalten sie von fantasievollen Figuren wie dem „Kompostgeist“, dem „Wassertropfen“ oder dem „Wind“. Gemeinsam mit dem beliebten Kinderhelden Wickie entdecken sie, wie Klimawandel funktioniert und was man selbst dagegen tun kann. „Als Organisation mit dem Kernmandat ‘Zero Hunger‘ ist es der Welthungerhilfe wichtig, dass Kinder lernen, wie eng Klimakrise und Hunger zusammenhängen, welche globalen Auswirkungen das hat, und was sie dagegen tun können. Unser zentrales Anliegen dabei ist es, dass sie verstehen: Man muss keine Angst haben, man kann handeln! Genau das zeigen Malick, Adissa und Wickie auf spielerische Weise“, erklärt Hawa Grund-Djigo, Referentin für Schulkooperationen bei der Welthungerhilfe.