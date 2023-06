Kompass 2023: Einladung zur Pressekonferenz

Berlin/Osnabrück, 07.06.2023. Die Welthungerhilfe und terre des hommes stellen am Donnerstag, 15. Juni den diesjährigen „Kompass 2023“ vor. In der nunmehr 30. Ausgabe gilt ein Hauptaugenmerk den sich rasant verändernden Rahmenbedingungen für Entwicklungspolitik: multiple globale Krisen, Krieg in Europa mit Folgen besonders für die ärmsten Länder des Südens und das Anwachsen autokratischer Regierungen.

Wie reagiert die Bundesregierung auf eine Welt im Krisenmodus, was trägt sie zur Verwirklichung der Menschenrechte bei? Wie sind die aktuellen Ausgaben für die Entwicklungsfinanzierung durch die Ampel-Koalition und wie sollte der Haushalt 2024 aussehen, um die globale Ernährungs- und Klimakrise zu überwinden? Die laufende Bonn Klimakonferenz, die am 15. Juni endet, hat schon betont, dass immer mehr Menschen vor den Folgen des Klimawandels fliehen. Welche Prioritäten setzt die Ampel-Regierung, um diese Entwicklung zu bremsen?