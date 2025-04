Dramatische Lage – Erste Nothilfe gestartet

Henry Braun, Landesdirektor der Welthungerhilfe in Myanmar, beschreibt die Situation in Sagaing, nahe dem Epizentrum: „Unsere Teams sehen massive Zerstörung. Menschen graben mit bloßen Händen bei 40 Grad nach Verschütteten. Es fehlen Leichensäcke, die Chance, noch Lebende zu bergen, ist fast gleich null. Jetzt gilt es die Überlebenden so schnell wie möglich mit dem Nötigsten zu versorgen.“

Gemeinsam mit lokalen Partnern hat die Welthungerhilfe in Sagaing mit der Verteilung von Nahrungsmitteln an besonders betroffene Familien begonnen. In den kommenden Tagen folgen sauberes Trinkwasser, Bargeldhilfen und dringend benötigte Schutzunterkünfte. Viele Überlebende schlafen weiterhin unter freiem Himmel. In Mandalay haben Frauen und Kinder Zuflucht in einem Kloster gesucht. „Es gibt kaum Wasser und Essen. Hunderte Menschen teilen sich fünf Latrinen“, berichtet eine Helferin. Der Zusammenbruch der Wasserversorgung lässt die Zahl der Durchfallerkrankungen steigen, Seuchen wie etwa Cholera drohen.