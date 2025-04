„Das Ausmaß der Schäden wird erst nach und nach sichtbar. Die Beben haben Häuser, Straßen und Brücken zerstört, auch unser Büro in Mandalay ist beschädigt“, sagt Henry Braun, Landesdirektor der Welthungerhilfe, in Yangon. „Die Erdbeben treffen Menschen, die ohnehin geschwächt sind: Erst vor wenigen Monaten haben schwere Überschwemmungen die Region überflutet, auch der Bürgerkrieg im Land hat sich in den letzten Monaten intensiviert. Die Menschen leiden darunter, dass die Märkte ohnehin schwer zu erreichen sind und die Elektrizität immer wieder ausfällt.“

Die Welthungerhilfe prüft, bereits laufende Unterstützung von Menschen in Not mit Nahrungsmitteln, Bargeld und Hygieneartikeln auszuweiten. „Große Bedeutung werden örtliche Dorf-Komitees haben, mit denen wir seit mehreren Jahren zusammenarbeiten. Sie kennen die Bedarfe vor Ort am besten und organisieren die erste lokale Hilfe“, sagt Henry Braun.