„Gerade in Zeiten wachsender Zweifel an internationaler Zusammenarbeit brauchen wir belastbare Belege dafür, dass unsere Arbeit Wirkung zeigt“, sagt Bettina Iseli, Programmvorständin der Welthungerhilfe. „Hunger endet nicht durch einzelne Maßnahmen. Entscheidend sind starke lokale Systeme, die auch Krisen standhalten. Dort, wo Gemeinden für sich Lösungen entwickeln und Frauen stärker beteiligt werden, verändert sich weit mehr als nur die Ernährungssituation.“

Ein Beispiel ist das Programm „Nutrition Smart CommUNITY“, das mit 829 Dorfgemeinschaften in Afrika und Asien durchgeführt wird und Fragen zur Ernährung, Landwirtschaft, Gesundheit und Hygiene zu einem ganzheitlichen Ansatz gegen Hunger verbindet. Gemeinsam mit den Dorfgemeinschaften entstehen lokale Lösungen, die Wissen stärken, Eigeninitiative fördern und langfristig wirken. Das Zusammenspiel vieler Maßnahmen macht den Ansatz besonders wirksam. In diesen Gemeinden verbesserten sich nicht nur Ernährung und Gesundheitsversorgung. Auch Schulbesuch, gemeinschaftliche Verantwortung und die Rolle von Frauen in Entscheidungen nahmen zu. Viele der am Projekt Beteiligten geben ihr Wissen inzwischen selbst weiter – und schaffen so dauerhafte Veränderungen vor Ort.