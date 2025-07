Politik gegen den Hunger: Vorbereitung auf Konferenz in Berlin

Mit dabei sind auch zahlreiche Vertreter*innen von Organisationen aus Afrika, Asien und Lateinamerika, die sich weltweit für Ernährungssouveränität und die Verwirklichung des Rechts auf Nahrung einsetzen. In einer gemeinsamen Erklärung fordern Aktion gegen den Hunger, Brot für die Welt, FIAN, INKOTA-netzwerk, Weltfriedensdienst und Welthungerhilfe: Das Recht auf Nahrung muss global verwirklicht werden!

Die Dringlichkeit des Themas könnte kaum größer sein, denn die globale Hungerkrise spitzt sich weiter zu: Laut der Welternährungsorganisation (FAO) leiden rund 733 Millionen Menschen an Hunger. Insgesamt ist mehr als ein Viertel der Weltbevölkerung von moderater bis schwerer Ernährungsunsicherheit betroffen. Die Zahlen sind ein eindringlicher Appell und Weckruf an die Politik zum Handeln.

„Das aktuelle globale Ernährungssystem trägt dazu bei, bestehende Ungleichheiten zu verschärfen. Die Bundesregierung sollte sich dafür einsetzen, dass Strategien zur Transformation von Ernährungssystemen – vom Anbau bis zum Konsum – konsequent am Menschenrecht auf Nahrung ausgerichtet werden. Im Zentrum müssen dabei die Bedürfnisse derjenigen stehen, die besonders stark von Armut und Mangelernährung betroffen sind. Gemeinsam mit unseren Partnerorganisationen zeigen wir: Eine gerechte Transformation ist möglich – wenn Frauen, Bauernorganisationen, indigene Gruppen und zivilgesellschaftliche Akteure echte Mitgestaltungsmöglichkeiten erhalten“, erklärt Mathias Mogge, Generalsekretär der Welthungerhilfe.

Die Welthungerhilfe ist eine der größten privaten Hilfsorganisationen in Deutschland; politisch und konfessionell unabhängig. Sie setzt sich mutig und entschlossen für eine Welt ohne Hunger ein. Seit ihrer Gründung am 14.12.1962 wurden 12.128 Auslandsprojekte in rund 72 Ländern mit 5,07 Milliarden Euro gefördert. Die Welthungerhilfe arbeitet nach dem Grundprinzip der Hilfe zur Selbsthilfe: von der schnellen Katastrophenhilfe über den Wiederaufbau bis zu langfristigen Projekten der Entwicklungszusammenarbeit mit nationalen und internationalen Partnerorganisationen.