Bonn/Berlin, 06.10.2022. Die Welthungerhilfe stellt am 13. Oktober in Berlin den neuen Welthunger-Index vor. Der Bericht zeigt die Entwicklung der weltweiten Hungersituation, beschreibt, wo der größte Handlungsbedarf besteht, und ist eine wichtige Messgröße zum Erfassen der Entwicklung in einzelnen Ländern.

Die Welthungerhilfe wird in diesem Jahr 60 Jahre. Sie ist eine der größten privaten Hilfsorganisationen in Deutschland; politisch und konfessionell unabhängig. Sie setzt sich mutig und entschlossen für eine Welt ohne Hunger ein. Seit ihrer Gründung am 14.12.1962 wurden 10.895 Auslandsprojekte in rund 70 Ländern mit 4,46 Milliarden Euro gefördert. Die Welthungerhilfe arbeitet nach dem Grundprinzip der Hilfe zur Selbsthilfe: von der schnellen Katastrophenhilfe über den Wiederaufbau bis zu langfristigen Projekten der Entwicklungszusammenarbeit mit nationalen und internationalen Partnerorganisationen.