11.09.2025 | Pressemitteilung

Save the Date: Vorstellung des Welthunger-Index 2025

Analyse des Hungers weltweit: Anstieg in Afrika – „Zero Hunger“ dringender denn je

Marlehn Thieme, Präsidentin der Welthungerhilfe, und Mathias Mogge, Generalsekretär der Welthungerhilfe, stellen am 9. Oktober 2025 den Welthunger-Index 2025 vor. © Sisak/Welthungerhilfe
Simone Pott Team Communications
Bonn/Berlin, 11. September 2025. Die Welthungerhilfe stellt kurz vor dem Welternährungstag den neuen Welthunger-Index 2025 in Berlin vor.

Der gemeinsam mit der Partnerorganisation Concern Worldwide mit einer wissenschaftlichen Begleitung des Instituts für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht (IFHV) herausgegebene Bericht ermittelt die Entwicklung der globalen Hungersituation. Er dient als wichtige Messgröße, um Verbesserungen bzw. Verschlechterungen des Ernährungszustandes von Kindern und Erwachsenen in den einzelnen Ländern und Regionen zu erfassen.

09. Oktober, 10.00 Uhr
dbb Forum Berlin
Friedrichstraße 169
10117 Berlin

Teilnehmende:

  • Marlehn Thieme, Präsidentin Welthungerhilfe
  • Mathias Mogge, Generalsekretär Welthungerhilfe

Die Welthungerhilfe ist eine der größten privaten Hilfsorganisationen in Deutschland; politisch und konfessionell unabhängig. Sie kämpft für „Zero Hunger bis 2030“. Seit ihrer Gründung wurden mehr als 12.777 Auslandsprojekte in 72 Ländern und Gebieten mit 5,42 Milliarden Euro gefördert. Die Welthungerhilfe arbeitet nach dem Grundprinzip der Hilfe zur Selbsthilfe: von der schnellen Katastrophenhilfe über den Wiederaufbau bis zu langfristigen Projekten der Entwicklungszusammenarbeit mit nationalen und internationalen Partnerorganisationen.

