Save the Date: Vorstellung des Welthunger-Index 2025

Bonn/Berlin, 11. September 2025. Die Welthungerhilfe stellt kurz vor dem Welternährungstag den neuen Welthunger-Index 2025 in Berlin vor.

Der gemeinsam mit der Partnerorganisation Concern Worldwide mit einer wissenschaftlichen Begleitung des Instituts für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht (IFHV) herausgegebene Bericht ermittelt die Entwicklung der globalen Hungersituation. Er dient als wichtige Messgröße, um Verbesserungen bzw. Verschlechterungen des Ernährungszustandes von Kindern und Erwachsenen in den einzelnen Ländern und Regionen zu erfassen.