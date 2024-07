Einladung zur Pressekonferenz: Jahresbericht 2023 und aktueller Ausblick

Wie die Welthungerhilfe trotzdem Unterstützung für Menschen in Not leisten konnte, welche Fortschritte erzielt wurden und warum die Haushaltskürzungen das falsche Signal sind, darüber sprechen Präsidentin Marlehn Thieme und Generalsekretär Mathias Mogge. Sie berichten über die Entwicklung privater Spenden vor dem Hintergrund zunehmender Krisen wie im Sudan, wo sich nach mehr als einem Jahr Krieg die weltweit größte Hungerkatastrophe abspielt.

Bonn/Berlin, 09.07.2024 . Die Bilanz des letzten Jahres zeigt, dass die Überwindung des Hungers noch schwieriger geworden ist, sogar in weite Ferne rückt. Ursachen sind neu ausgebrochene Krisen, bewaffnete Konflikte, die Folgen des Klimawandels, hohe Energie- und Lebensmittelpreise und der Krieg in Europa.

