Bonn/Berlin, 26.06.2025. Wie haben sich die privaten Spenden in Zeiten von schwächeren deutschen Wirtschaftsdaten, Krieg in Europa und dem Nahen Osten entwickelt? Was bedeuten Kürzungen bei Entwicklungsprojekten durch die USA und möglicherweise auch durch die Bundesregierung? Wie wirken sich humanitäre Krisen in Gaza oder im Sudan auf den Hunger weltweit aus?