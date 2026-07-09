Vorstellung des Jahresbericht 2025

16. Juli 2026, 10.00 Uhr

Hotel Aquino, Tagungszentrum Katholische Akademie

Hannoversche Straße 5b, 10115 Berlin

Teilnehmende:

Marlehn Thieme, Präsidentin Welthungerhilfe

Mathias Mogge, Generalsekretär Welthungerhilfe

Wir würden uns freuen, wenn Sie sich diesen Termin notieren könnten.

Für die Teilnahme an der PK bitten wir um Anmeldung bis 15.07.2026 unter presse(at)welthungerhilfe.de.