Pressestatement: Hungersnot in Gaza offiziell

„Die offizielle Feststellung einer Hungersnot in Teilen des Gazastreifens bestätigt, wovor Hilfsorganisationen seit Monaten warnen: 641.000 Menschen, darunter unzählige Kinder, sind akut vom Hungertod bedroht. Nur ein sofortiger Waffenstillstand und ungehinderter humanitärer Zugang können weiteres Sterben verhindern.

Die offizielle Bestätigung der Hungersnot ist ein letzter Weckruf an die Weltgemeinschaft, jetzt zu handeln, um Menschenleben zu retten. Ohne schnelle Hilfe wird diese Tragödie jeden Tag größer. Hilfsgüter stehen an der Grenze bereit, und Hilfsorganisationen könnten sie jederzeit in den Gazastreifen bringen.

Sollte jetzt auch noch eine Militäroffensive auf Gaza-Stadt ausgeweitet werden, hätte das weitere verheerende humanitäre Folgen und würde die Situation für hunderttausende Menschen noch einmal dramatisch verschlechtern.“