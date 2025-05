„Der 8. Mai 1945 war ein Tag der Befreiung. Nach 80 Jahren Frieden und Wohlstand in Europa ist dieses Datum heute Mahnung und Ansporn zugleich. Derzeit erleben wir die größte Zahl von Konflikten weltweit seit dem Zweiten Weltkrieg und auch der Hunger nimmt wieder zu. Wir müssen diejenigen unterstützen, die durch die bewaffneten Konflikte und ihre Folgen in Form von Vertreibung und Gewalt leiden.

Gemeinsam mit der überwältigenden Unterstützung unserer Spender und Spenderinnen haben wir in den letzten Jahrzehnten viel erreicht. Als Welthungerhilfe werden wir weiterhin gemeinsam mit unseren Partnern vor Ort, Menschen in Krisenregionen unterstützen, Strukturen für nachhaltige Entwicklung aufbauen und denjenigen eine Stimme geben, die sonst nicht gehört werden.“

Das gelebte Vermächtnis aus eigenen Erfahrungen von Krieg und Frieden macht Deutschlands Rolle in der Welt aus und damit mehr als nur die Wirtschaftsstärke. Es gibt eine Verknüpfung zwischen der weltweit aktiven, starken Wirtschaftsnation und der Verantwortung für Menschen, die von Kriegen, Hunger und der Klimakrise betroffen sind. Diese Solidarität effektiv zu gestalten, sehen wir als unsere Aufgabe an.

Dies gilt in diesen Tagen ganz besonders für die Menschen in der Ukraine. Unsere Kollegen und Kolleginnen dort berichten, dass die Frage der internationalen Solidarität für sie entscheidend ist und sie nach 80 Jahren erneut um ihr Überleben kämpfen.

