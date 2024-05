Statement: Brüsseler Konferenz zur Zukunft Syriens

„Die Welthungerhilfe fordert, dass schon früher zugesagte finanzielle Mittel endlich fließen und es nach 13 Jahren Krieg und Vertreibung im Nordwesten Syriens zu einer langfristigen politischen Lösung des Konfliktes kommt.

Von den fünf Millionen Menschen im Nordwesten sind 3,6 Millionen laut UN auf humanitäre Hilfe angewiesen, vor allem auf Nahrungsmittellieferungen. Nach Angaben der Vereinten Nationen ist aber die humanitäre Unterstützung für Nordwest-Syrien im Moment nur zu unter zehn Prozent finanziert.

Natürlich gibt es auch in anderen Regionen der Welt große Krisen, aber es wäre fatal, wenn wir das Leid der einen Menschen gegen das Leid anderer aufrechnen. Ich komme gerade aus Azaz/Provinz Aleppo zurück, das ist kurz hinter der türkischen Grenze und habe mir die Situation im Flüchtlingscamp Talha im Nordwesten des Landes angeschaut. Die Menschen in der Region leiden bereits seit 13 Jahren unter dem Bürgerkrieg in Syrien und dazu noch unter den Spätfolgen des Erdbebens im Februar letzten Jahres.

Obwohl es in dem Gebiet seit fünf Jahren einen Waffenstillstand gibt, ist weiterhin sehr viel Gewalt im Spiel durch die Kämpfe zwischen verschiedenen Gruppen und entlang der Grenze zu den Regionen, die von der syrischen Regierung kontrolliert werden.