Bonn/Berlin, 04.03.2026.

Mathias Mogge: „Die Eskalation im Nahen Osten erfüllt mich mit tiefer Sorge. Die Lage ist äußerst komplex und betrifft eine Region, die ohnehin schon sehr instabil ist. In Gebieten wie Gaza oder Syrien leiden Millionen Menschen Hunger.

Der Zugang zu Medikamenten und sauberem Wasser ist unzureichend. Viele Familien haben keine angemessene Unterkunft. Angst, Unsicherheit und Verlust gehören bereits zu ihrem Alltag, wie es auch im Libanon und dem Irak der Fall ist.