„Unsere Mitarbeitenden in Nord-Darfur berichten, dass die andauernden Kämpfe in Verbindung mit der Abriegelung der Stadt das Leid der Menschen unerträglich machen. Wir fordern alle Konfliktparteien auf, unverzüglich einen sicheren und ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe zu ermöglichen“, sagt Mathias Mogge, Generalsekretär der Welthungerhilfe.

In der Region Tawila, wohin rund 370.000 Menschen nach der Zerstörung des Flüchtlingscamps Zamzam im April geflohen sind, steigt die Zahl der Cholerafälle an. Die lokalen Teams der Welthungerhilfe berichten von katastrophalen hygienischen Bedingungen. Es fehlt an Latrinen, sauberem Wasser und medizinischer Versorgung und die Zahl der Cholera-Fälle steigt immer weiter. Die Welthungerhilfe ist eine der wenigen Organisationen, die weiterhin in 12 der 18 Bezirke Nord-Darfurs arbeitet – sowohl in von Regierungstruppen als auch von RSF kontrollierten Gebieten. Unter enormen Risiken verteilen die Mitarbeitenden Trinkwasser und Hygieneartikel und organisieren Bargeldhilfen für besonders gefährdete Familien. Insgesamt sind in Darfur 9 Millionen Menschen dringend auf humanitäre Hilfe angewiesen.