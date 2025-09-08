Bonn, 08.09.2025. In Pakistan wird die Lage in den Flutgebieten immer bedrohlicher. Die östliche Provinz Punjab trifft derzeit die schwerste Flutkatastrophe in ihrer Geschichte. Nach den verheerenden Überschwemmungen dort mit mehr als vier Millionen Betroffenen und über 1.400 überschwemmten Dörfern richtet sich die Sorge nun auf die benachbarte Provinz Sindh. Dort besteht die Gefahr, dass zusätzlich über 1,6 Millionen Menschen ihr gesamtes Hab und Gut verlieren können.

Aufgrund der herannahenden Bedrohung für die Bewohner in der Provinz Sindh ist die Welthungerhilfe mit ihren lokalen Partnern bereits jetzt aktiv und leistet vorausschauende Hilfe. Besonders gefährdete Familien wurden evakuiert. Außerdem konnten vorsorglich Hilfsgüter wie Essenspakete, Hygieneartikel und Materialien für Notunterkünfte eingelagert werden.

„Die Fluten bedrohen nicht nur das Leben von Millionen Menschen, sondern zerstören auch ihre wirtschaftliche Existenz. Pakistan ist schon heute eines der Länder, das am stärksten vom Klimawandel betroffen sind. Ohne internationale Solidarität können die Menschen diese Katastrophe nicht bewältigen“, sagt Isabel Bogorinsky, Programmleiterin der Welthungerhilfe in Pakistan.

Die Situation verschärft sich durch anhaltende Regenfälle in Pakistan und Indien sowie durch die weiterhin geöffneten Staudämme auf indischer Seite. Selbst wenn Menschen rechtzeitig evakuiert werden, stehen sie vor dem Verlust ihrer Lebensgrundlagen: Häuser, Nutztiere, Saatgut, Werkzeuge und Maschinen können häufig nicht mitgenommen werden.

„Ich bin Witwe mit vier Kindern. Mein ältester Sohn ist bis heute im Dorf geblieben, um unsere beiden Tiere zu versorgen, die unsere einzige Einnahmequelle sind. Nun steht auch dort alles unter Wasser und er flüchtet jetzt zu uns in die Notunterkunft. Auch hier ist kein Futter für die Tiere und ich weiß nicht, ob wir überhaupt jemals zurück in unser Dorf können“, berichtet Zareena Mai aus Muzzafargarh aus dem Katastrophengebiet. Die Rückkehr in die zerstörten Provinzen ist ungewiss – stehendes Wasser und Schlamm bergen erhebliche Gesundheitsrisiken.