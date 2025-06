Die Zahl der Menschen, die aus ihrer Heimat fliehen, hat in den letzten Jahren stark zugenommen.

Die größte Vertreibungs- und Hungerkrise spielt sich aktuell im Sudan ab. Rund ein Drittel der Menschen sind vertrieben und fast 25 Millionen Menschen leiden unter akutem Hunger. Besonders dramatisch ist die Situation rund um das Geflüchteten-Camp ZamZam in Nord-Darfur. Der Zugang für humanitäre Hilfe ist extrem eingeschränkt und es ist fast unmöglich die Menschen zu erreichen, obwohl diese so dringend auf Hilfe angewiesen sind. Im April 2025 wurde das ZamZam-Camp Ziel von mehreren gewaltsamen Angriffen, was dazu führte, dass 400.000 Menschen erneut fliehen mussten und nun ohne Hilfe im Nirgendwo ausharren müssen.

Auch in Gaza und der Ukraine treiben Krieg und Gewalt immer mehr Menschen in die Flucht. Im Gazastreifen sind praktisch alle der über zwei Millionen Menschen auf Hilfe angewiesen. Und auch dort fehlt der ausreichende und ungehinderte Zugang zu den Hungernden.

Während die Zahl der Geflüchteten, der Hungernden, der gewaltsamen Konflikte steigt, werden die Mittel für humanitäre Hilfe massiv gekürzt. Das ist nicht nur unverantwortlich, sondern gefährdet jeden Tag Menschenleben. Humanitäre Hilfe darf nicht zur Disposition stehen. Sie ist überlebenswichtig.

Wenn wir nicht konsequent in Friedenslösungen investieren, wird diese Spirale aus Krieg, Vertreibung und Hunger weitergehen. Es braucht politischen Willen, Investitionen in Friedensprozesse und echte Perspektiven für den Wiederaufbau. Frieden darf kein ferner Traum bleiben. Wer heute bei der Hilfe spart, riskiert, dass morgen noch mehr Menschen alles verlieren.“