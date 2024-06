UNHCR-Flüchtlingszahlen: Statement von Mathias Mogge

Gewaltsame Konflikte sind einer der Hauptursachen dafür, dass noch mehr Menschen gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen. Das aktuelle Friedensgutachten 2024 von vier deutschen Friedensinstituten zeigt, dass es im letzten Jahr weltweit so viele Gewaltkonflikte gab wie nie zuvor. Wir dürfen bei der Suche nach tragfähigen Lösungen für die vielen Kriege und bewaffneten Konflikte nicht nachlassen. Frieden ist der wichtigste Schlüssel, um die Zahl der Vertriebenen endlich zu verringern. Der neue UNHCR-Bericht zeigt auch, dass die Mehrheit der Geflüchteten in den Nachbarländern unterkommt, die oft selbst zu den ärmsten Ländern gehören. Vor diesem Hintergrund gehen die aktuellen Debatten um Kürzungen in der humanitären Hilfe an der Realität vorbei und senden ein völlig falsches Signal. Die Überlebenshilfe für Menschen in akuter Not darf nicht dem Rotstift zum Opfer fallen.“