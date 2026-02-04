Vier Jahre Krieg in der Ukraine

„Dieser Winter entscheidet für viele Menschen über Leben oder Tod“, sagt Oleksandra Titorova, eine Ukrainerin aus dem Team der Welthungerhilfe, die gerade von einem Besuch aus der stark umkämpften Region Charkiw zurückgekehrt ist. „Wenn durch den anhaltenden Beschuss mitten im Winter Strom und Heizung ausfallen, Preise steigen und Einkommen wegbrechen, geraten Familien in existenzielle Not.“

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs wurden landesweit mehr als 63.000 Einrichtungen der Energieversorgung beschädigt. Besonders gravierend sind die Folgen in Regionen, in denen die Welthungerhilfe arbeitet – etwa in Charkiw, wo sie seit 2023 aktiv ist. Dort wurde in den letzten Tagen eines der wichtigsten Heizkraftwerke schwer beschädigt. Nach Angaben der Behörden sind rund 110.000 Haushalte ohne Wärme, in etwa 800 Gebäuden musste die Heizversorgung vorsorglich abgeschaltet werden.