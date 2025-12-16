Bonn/Berlin, 16. Dezember 2025. Während in Deutschland die Weihnachtszeit beginnt, bleiben Millionen Menschen weltweit ohne Schutz, Nahrung oder Wärme. In der Ukraine steht Familien ein kalter Winter ohne Strom bevor, in Gaza verschärfen Überschwemmungen die humanitäre Not, im Sudan sind erneut Zehntausende auf der Flucht. Die Welthungerhilfe ruft zu Solidarität mit den Menschen in den größten Krisen der Welt auf.

„Hunger, Flucht und Kälte kennen keine Feiertage. Gerade jetzt, wenn Solidarität für viele Menschen spürbar wird, dürfen wir diejenigen nicht vergessen, die ums Überleben kämpfen“, sagt Mathias Mogge, General­sekretär der Welthungerhilfe. „Gleichzeitig schrumpfen die staatlichen Mittel für internationale Zusammenarbeit, obwohl eine ausreichende Finanzierung darüber entscheidet, ob lebensrettende Hilfe rechtzeitig ankommt.“