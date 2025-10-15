Welthungerhilfe fordert sofortigen und ungehinderten Zugang nach Gaza

„Die Not in Gaza ist dramatisch: Fast zwei Millionen Menschen sind zum Überleben auf Hilfe von außen angewiesen. Es fehlt an allem – Nahrungsmitteln, sauberem Trinkwasser, Hygieneartikeln, Medikamenten und Notunterkünften. 640.000 Menschen sind unmittelbar vom Hungertod bedroht. Der Waffenstillstand ist gut und wichtig. Jetzt braucht die Bevölkerung schnelle und sichere Unterstützung. Alle Grenzübergänge sollten sofort geöffnet werden und Hilfsorganisationen ungehinderten und sofortigen Zugang bekommen. Noch immer erreicht viel zu wenig Hilfe die notleidenden Familien, insbesondere in Gaza-Stadt und im Norden. Doch wie viele andere Organisationen erhalten wir keine Genehmigungen für die Einfuhr von Hilfslieferungen und verlieren so kostbare Zeit, um Menschen vor dem Verhungern zu bewahren. Wir könnten unsere Hilfe sofort ausweiten“, appelliert Mathias Mogge, Generalsekretär der Welthungerhilfe.