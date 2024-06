Welthungerhilfe führt Corporate Newsroom ein

„Mit der neuen Arbeitsweise im Corporate Newsroom wollen wir eine effizientere Zusammenarbeit im Team erreichen, um angesichts wachsender Herausforderungen auch in Zukunft effektiv kommunizieren zu können“, sagt Susanne Fotiadis, Chief Marketing & Communications Officer. „Weltweit hungern 735 Millionen Menschen und gleichzeitig nehmen Krisen und Naturkatastrophen zu. Auf diese Herausforderungen haben wir reagiert. Ein Corporate Newsroom versetzt uns in die Lage, unsere Kommunikation schnell und effektiv anzupassen“, ergänzt Susanne Fotiadis. Besondere Bedeutung hat dabei die Supporter Centricity und die Aufbereitung von Inhalten nach den Bedarfen der Zielgruppen der Welthungerhilfe.

Fachlich führen den Newsroom der Welthungerhilfe Ruth Wennemar, die als Fernsehjournalistin Erfahrung aus Newsrooms der RTL-Gruppe mitbringt, sowie Ulrich Schlenker, der bislang als stellvertretender Leiter des Teams Communications der Welthungerhilfe tätig war. Bei der Newsroom-Einführung hat das Team der Mediamoss GmbH die Welthungerhilfe beraten. Technische Unterstützung hat sich die Organisation mit dem Content Command Center der Scompler GmbH ins Haus geholt. Gemeinsam stellen Welthungerhilfe, Mediamoss und Scompler den Newsroom der Welthungerhilfe am 11. Juni im Rahmen der Marketing-Konferenz CMCX in Köln vor (Workshop „Optimierung und Wandel im Corporate Newsroom: Wie das Content Command Center die Kommunikation der Welthungerhilfe transformiert“ am 11. Juni von 16.00 bis 17.00 Uhr, https://cmcx.com/agenda/).