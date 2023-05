Bonn/Berlin, 11. Mai 2023. Die Welthungerhilfe stellt 300.000 Euro zusätzlich bereit, um mit neuen Nothilfemaßnahmen auf die aktuelle Krise im Sudan zu reagieren. Damit sollen Geflüchtete unterstützt werden, die vor den andauernden Kämpfen Schutz in sicheren Landesteilen gesucht haben.

In Port Sudan leben rund 20.000 Menschen seit Tagen auf öffentlichen Plätzen ohne sauberes Wasser, Nahrung oder Unterkunft. Viele waren vor Jahren aus Syrien oder dem Jemen vor den dortigen Bürgerkriegen in den Sudan geflüchtet und sind nun erneut auf der Flucht. Auch in den Provinzen Kassala und Gedaref planen die Mitarbeiter*innen die Unterstützung von Menschen, die von den Auswirkungen der Kämpfe betroffen sind. Gleichzeitig laufen Vorbereitungen, um in den angrenzenden Ländern wie Südsudan und der Zentralafrikanischen Republik Geflüchtete aus dem Sudan zu unterstützen.