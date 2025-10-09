Vorstellung des Welthunger-Index 2025

Bonn/Berlin, 09. Oktober 2025. Der Welthunger-Index 2025 zeigt, dass die internationale Staatengemeinschaft bei der Überwindung des Hungers auf der Stelle tritt. Seit 2016 hat sich die globale Ernährungslage kaum verbessert. 56 Länder werden es beim jetzigen Tempo nicht schaffen, den Hunger bis 2030 zu überwinden. In 27 Ländern hat sich die Ernährungslage sogar verschlechtert.

Insgesamt 136 Länder wurden im aktuellen Bericht erfasst. Besonders Afrika südlich der Sahara und Südasien verzeichnen auch in diesem Jahr die schlechtesten WHI-Werte. Anhaltende Kriege und bewaffnete Konflikte, die Folgen des Klimawandels sowie fehlender politischer Handlungswille sind die wichtigsten Ursachen für den weltweiten Hunger.