Vorstellung des Welthunger-Index 2025

09.10.2025 | Pressemitteilung

WHI 2025: Welthungerhilfe stellt 20. Welthunger-Index vor

Kriege und Klimakrise bremsen Fortschritte bei Überwindung des Hungers – politischer Handlungswille ist entscheidend

Frau hält Baumsetzling in den Händen
In der äthiopischen Region Oromia bauen Tuma Galmuka Uka und die Gemeinschaft in Medo Moringa-Kohlbäume (Moringa stenopetala) an. Moringa trägt zur Ernährungssicherung der Haushalte bei, indem es Nahrung, Einkommen, traditionelle Medizin, Viehfutter und Brennstoff liefert. Der Baum ist für seine Dürreresistenz bekannt und spendet das ganze Jahr über Schatten und Grün. © Mikkel Østergaard/Panos Pictures
Bonn/Berlin, 09. Oktober 2025. Der Welthunger-Index 2025 zeigt, dass die internationale Staatengemeinschaft bei der Überwindung des Hungers auf der Stelle tritt. Seit 2016 hat sich die globale Ernährungslage kaum verbessert. 56 Länder werden es beim jetzigen Tempo nicht schaffen, den Hunger bis 2030 zu überwinden. In 27 Ländern hat sich die Ernährungslage sogar verschlechtert.

Insgesamt 136 Länder wurden im aktuellen Bericht erfasst. Besonders Afrika südlich der Sahara und Südasien verzeichnen auch in diesem Jahr die schlechtesten WHI-Werte. Anhaltende Kriege und bewaffnete Konflikte, die Folgen des Klimawandels sowie fehlender politischer Handlungswille sind die wichtigsten Ursachen für den weltweiten Hunger.

„Allein im letzten Jahr lösten Kriege 20 akute Hungerkrisen weltweit aus, die fast 140 Millionen Menschen betrafen. In diesen Zeiten zunehmender Herausforderungen werden die finanziellen Mittel zur Überwindung des Hungers weltweit gekürzt. Die Bundesregierung sollte die geplanten Kürzungen bei humanitärer Hilfe im Haushalt 2026 zurücknehmen – sonst zahlen die Schwächsten den Preis”, kritisiert Marlehn Thieme, Präsidentin der Welthungerhilfe.

Trotz der alarmierenden Trends zeigt der Welthunger-Index auch, dass Fortschritte möglich sind. Bis 2016 gab es in allen Regionen Fortschritte, seither sind die moderaten globalen Verbesserungen bei der Unterernährung vor allem auf Lateinamerika und Südostasien zurückzuführen. In vielen dieser Länder haben die Regierungen nationale Ernährungsprogramme aufgesetzt, Verbesserungen im Gesundheitswesen erzielt, berufliche Ausbildung für Jugendliche ausgebaut, Landreformen sowie das Recht auf Nahrung gesetzlich festgeschrieben.

Welthunger-Index 2025

Bericht, Kurzfassung, Factsheet: Alle Publikationen zum WHI 2025 herunterladen oder als Print-Version bestellen.

„Nur durch gute Regierungsführung und förderliche politische, soziale und wirtschaftliche Rahmenbedingungen können wir nachhaltige Fortschritte im Kampf gegen Hunger erzielen. Dafür braucht es gezielte und langfristige Investitionen in widerstandsfähige Ernährungssysteme. Kriege wie im Gazastreifen und im Sudan haben zu katastrophalen Hungersnöten geführt. Wir brauchen entschlossenes Handeln und internationales politisches Engagement, um Hunger zu überwinden”, betont Mathias Mogge, Generalsekretär der Welthungerhilfe.

Die Welthungerhilfe ist eine der größten privaten Hilfsorganisationen in Deutschland; politisch und konfessionell unabhängig. Sie setzt sich mutig und entschlossen für eine Welt ohne Hunger ein. Seit ihrer Gründung am 14.12.1962 wurden 12.777 Auslandsprojekte in rund 72 Ländern und Gebieten mit 5,42 Milliarden Euro gefördert. Die Welthungerhilfe arbeitet nach dem Grundprinzip der Hilfe zur Selbsthilfe: von der schnellen Katastrophenhilfe über den Wiederaufbau bis zu langfristigen Projekten der Entwicklungszusammenarbeit mit nationalen und internationalen Partnerorganisationen.

Den vollständigen Bericht auf Deutsch und Englisch, die Synopse, Grafiken und Fotos finden Sie unter:

Digitale Pressemappe Welthunger-Index 2025

Alle Unterlagen für Ihre Berichterstattung

