Welthungerhilfe zur Situation in Mali

Bonn/Berlin, 12. April 2023. „Auf meiner Reise nach Mali im März 2023 habe ich eindrücklich gesehen, wie sehr das Land unter komplexen Krisen leidet und welche dramatischen Auswirkungen diese auf die Zivilbevölkerung haben. Etwa 8,8 Millionen Menschen sind auf humanitäre Unterstützung angewiesen – diese Zahl hat sich seit 2017 mehr als verdoppelt.

In vielen Regionen sind die sozialen Einrichtungen wie Schulen oder Krankenstationen durch die andauernden Kämpfe zerstört worden. Die schlechte Sicherheitslage in vielen Teilen des Landes stellt eines der größten Probleme dar. Bis Ende 2022 mussten rund 400.000 Menschen ihre Dörfer aus Angst vor brutalen Übergriffen verlassen und suchen Schutz in Orten, in denen Menschen bereits ebenfalls unter Hunger und Armut leiden.