In Zusammenarbeit mit der Stadt Bonn, unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeisterin Katja Dörner und anlässlich des Auftakts der Bonner SDG-Tage (Sustainable Development Goals) lenkt die Welthungerhilfe die öffentliche Aufmerksamkeit zum #ZeroHungerRun auf die Auswirkungen von Klimakrise und Kriegen auf den weltweiten Hunger. Die private Hilfsorganisation wird in diesem Jahr 60 und blickt auf 6 Jahrzehnte Erfahrung und Erfolge zurück. Mit ihrer Arbeit leistet sie einen wichtigen Beitrag zum zweiten Nachhaltigkeitsziel (SDG 2) der Vereinten Nationen, das fordert, Hunger und Mangelernährung bis 2030 zu überwinden. Und alle Teilnehmenden können mit ihrem Engagement, egal in welchem Tempo sie durch die Rheinauen laufen, ihren persönlichen Beitrag leisten. Die Teilnahme am Lauf ist kostenfrei. Mit einer freiwilligen Spende unterstützen alle Läufer*innen die Bekämpfung von Hunger und Armut in den Projektländern der Welthungerhilfe.

Gemeinsam laufen für eine Welt ohne Hunger

Ganz konkret fließen die Spenden in diesem Jahr nach Ostafrika. In Äthiopien, Kenia und Somalia/Somaliland leiden aufgrund der aktuellen Dürre 20 Millionen Menschen unter akutem Hunger. In der Region am Horn von Afrika verteilt die Welthungerhilfe Trinkwasser, Nahrungsmittel und/oder Bargeld an bedürftige Familien, setzt Wasserstellen instand und gibt Müttern nahrhaften Brei für ihre unterernährten Kinder.

Die Überwindung des Hungers ist eine gigantische Herausforderung, die nur gemeinsam gemeistert werden kann und ein schnelles Eingreifen erfordert. Um dies zu ermöglichen, bittet die Welthungerhilfe alle bewegungsfreudigen Bonner*innen an den Start. Denn: Je mehr Läufer*innen, desto mehr Spenden für die notleidenden Familien in Ostafrika und desto mehr Aufmerksamkeit für das Nachhaltigkeitsziel #Zero Hunger. Trotz aller Krisen und Rückschläge ist die Welthungerhilfe davon überzeugt, dass der Hunger überwunden werden kann. Über gute Laufergebnisse werden sich die ehrgeizigen Starter*innen, darunter auch die “Lesotwins”, Bonner TikTok-Stars mit mehr als 2,5 Mio Followern, sowie Schauspieler Simon Böer, sicherlich freuen, doch im Mittelpunkt steht als großer Sieg des Tages das gemeinsam erreichte Spenden-Ergebnis für eine Welt ohne Hunger.

So kann jede*r einfach und unkompliziert zum Nachhaltigkeitsziel #ZeroHunger beitragen: Anmelden und am 25.09.22 die Laufschuhe schnüren. Allein oder beim 10-km-Lauf auch als 4er Staffel, für die Jüngsten bis 7 Jahre gibt es zudem einen Kids-Lauf über 400 m. Kurzentschlossene können sich noch am Veranstaltungstag direkt vor Ort zum Lauf anmelden.