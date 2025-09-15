ZeroHungerRun Bonn am 28. September 2025

Ob sportlich ambitioniert oder entspannt, ob allein, im Freundes- oder im Kollegenkreis: Beim #ZeroHungerRun sind alle willkommen – Läuferinnen und Läufer ebenso wie Walking-Fans oder Spaziergänger. Denn es zählt nicht die Geschwindigkeit, sondern das Mitmachen und somit der Einsatz gegen Hunger und Armut. Dank unterschiedlicher Distanzen finden jede Altersgruppe und jedes Fitness-Level die passende Strecke.

Um 10:00 Uhr startet für die Altersklasse bis sieben Jahre der #ZeroHungerRun Kids über 400 m. Die in diesem Jahr neu gestaltete, landschaftlich noch reizvollere Strecke durch die Bonner Rheinaue über 5 km kann anschließend ab 11:00 Uhr laufend oder im Walking-Tempo bestritten werden. Um 12:30 Uhr starten die Teilnehmenden, solo oder als 4 x 2,5 km Staffel, dann zum Finale über die 10 km Distanz.