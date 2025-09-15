#ZeroHungerRun Bonn am 28. September 2025
Benefizlauf der Welthungerhilfe: Jeder absolvierte Meter ein bedeutender Schritt auf dem Weg zu einer Welt ohne Hunger
Am 28. September 2025 wird die Bonner Rheinaue erneut zur Kulisse für gelebte Solidarität: Beim 8. #ZeroHungerRun schnüren tausende Teilnehmende ihre Laufschuhe, um ein starkes Zeichen gegen den weltweiten Hunger zu setzen. Was hier zählt, ist mehr als sportliche Leistung. Denn jeder Schritt und jede freiwillige Spende leisten einen Beitrag für eine gerechtere Welt.
Bonn, 15.09.2025. 673 Millionen Menschen hungern – das ist jeder zwölfte Mensch und eine der größten Ungerechtigkeiten unserer Zeit. Dabei gibt es genug Nahrung, Wissen und Mittel für alle. Mehr noch: Alle Menschen haben ein Recht auf angemessene, ausreichende und gesunde Nahrung. Mit der klaren Vision #ZeroHunger bis 2030 engagiert sich die Welthungerhilfe für eine Zukunft ohne Hunger. Ein sichtbarer Beitrag dazu ist der Benefizlauf #ZeroHungerRun, der erneut unter der Schirmherrschaft der Bonner Oberbürgermeisterin Katja Dörner und in enger Kooperation mit der Stadt Bonn organisiert wird. Er rückt das Nachhaltigkeitsziel Nr. 2 der Vereinten Nationen – Zero Hunger – in den Mittelpunkt.
Ob sportlich ambitioniert oder entspannt, ob allein, im Freundes- oder im Kollegenkreis: Beim #ZeroHungerRun sind alle willkommen – Läuferinnen und Läufer ebenso wie Walking-Fans oder Spaziergänger. Denn es zählt nicht die Geschwindigkeit, sondern das Mitmachen und somit der Einsatz gegen Hunger und Armut. Dank unterschiedlicher Distanzen finden jede Altersgruppe und jedes Fitness-Level die passende Strecke.
Um 10:00 Uhr startet für die Altersklasse bis sieben Jahre der #ZeroHungerRun Kids über 400 m. Die in diesem Jahr neu gestaltete, landschaftlich noch reizvollere Strecke durch die Bonner Rheinaue über 5 km kann anschließend ab 11:00 Uhr laufend oder im Walking-Tempo bestritten werden. Um 12:30 Uhr starten die Teilnehmenden, solo oder als 4 x 2,5 km Staffel, dann zum Finale über die 10 km Distanz.
In familiärer Atmosphäre bringt der Benefizlauf die Vision einer Welt ohne Hunger ein Stück näher. Die Teilnahme am #ZeroHungerRun ist kostenlos. Alle Läuferinnen und Läufer haben jedoch die Möglichkeit, die nachhaltigen Ernährungsprojekte der Welthungerhilfe mit einer freiwilligen Startspende in frei wählbarer Höhe zu unterstützen.
Dabei zählt jeder Beitrag gleich vierfach: Für jeden gespendeten Euro eröffnet sich der Welthungerhilfe die Möglichkeit, zusätzliche Fördergelder von öffentlichen Gebern zu beantragen. Somit gilt für alle Teilnehmenden: „Deine Spende geht weiter, als du läufst!“
Die Spenden des #ZeroHungerRuns fließen dorthin, wo die Not am größten ist, z.B. in Krisenregionen wie dem Sudan, dem Ostkongo oder dem Gazastreifen und sichern dort lebensrettende Nothilfe mit Nahrung, Wasser und Unterkünften. Gleichzeitig fördern die Spenden in Ländern wie Mali, Nepal oder der Zentralafrikanischen Republik nachhaltige Ernährungssysteme, klimaresiliente Landwirtschaft und lokale Märkte.
