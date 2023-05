Seit 2016 haben mehr als 18.000 Teilnehmer*innen bei den #ZeroHungerRuns in Bonn und Köln ihre Laufschuhe geschnürt und sich um mehr bemüht als nur um die persönliche Bestzeit. Laufen, um notleidenden Menschen eine Perspektive zu bieten, dieser Ansporn soll nun auch in Düsseldorf die Runde machen und sportlich Engagierte in der Landeshauptstadt dazu bewegen, sich für den #ZeroHungerRun einzusetzen.

Gemeinsam laufen für eine Welt ohne Hunger

Am 21. Juni stehen im Volksgarten Oberbilk ein 5-km- oder ein 10-km-Lauf als dlv-vermessene Strecke zur Auswahl. Der erste Startschuss fällt um 18 Uhr. Der 5 km-Lauf bietet zusätzlich ein Walking Starterfeld an, die 10 km können auch als Teamleistung in einer Staffel absolviert werden.

Die Teilnahme am #ZeroHungerRun in Düsseldorf ist kostenfrei. Mit einer freiwilligen Spende unterstützen alle Läufer*innen die Bekämpfung von Hunger und Armut in Sierra Leone. In dem westafrikanischen Land lebt über 56 Prozent der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze, 26 Prozent leidet an Unterernährung.