Die Einkommen in Sierra Leone sind gering, rund die Hälfte der Bevölkerung hat nicht genügend zu essen, fast 30 Prozent der Kinder unter fünf Jahren sind chronisch unter- und mangelernährt. Gemeinsam mit einer lokalen Partnerorganisation und der Dorfbevölkerung sowie gezielten landwirtschaftlichen Maßnahmen werden in rund 30 Gemeinden der Region Falaba Ernten und Einkommen gesichert. Jede Anmeldung zum Benefizlauf kann so das Leben der kleinbäuerlichen Familien verändern und Schritt für Schritt für mehr Ernährungssicherheit in Sierra Leone sorgen.

Interessierte können sich online auf der offiziellen Homepage www.zhr-duesseldorf.de anmelden oder sich am Veranstaltungstag bis 30 Minuten vor den Starts vor Ort registrieren. Im Startgeld inbegriffen ist eine vermessene Strecke mit Transponder-Zeitmessung, ein Online-Urkunden-Service und eine reichhaltige Strecken- und Zielverpflegung. Das offizielle #ZeroHungerRun-Shirt kann bei der Anmeldung bis 16. Juni mitbestellt werden, jeder Kauf unterstützt die Projektarbeit in Sierra Leone zusätzlich: Neben den vollständigen Startgebühren spendet Lauf-Veranstalter pulsschlag weitere 50 Prozent des Erlöses aus dem Shirt-Verkauf an die Welthungerhilfe.

Weitere Informationen zum #ZeroHungerRun Düsseldorf unter: #ZeroHungerRun Düsseldorf | pulsschlag