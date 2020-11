Die Situation im Aufnahmezentrum für Geflüchtete in Hamdayet ist wirklich dramatisch. Shadrack Mutiso, Welthungerhilfe Koordinator in Kassala, Sudan, berichtet, dass es zunächst nur vier Latrinen auf dem Gelände für die immer mehr werdenden Menschen gab. Inzwischen werden zwar weitere Behelfslatrinen aufgebaut, so gibt es wenigstens ein bisschen Würde und Schutz, aber es reicht längst nicht aus. Die Welthungerhilfe und andere Hilfsorganisationen sind im Dauereinsatz. „Wir brauchen aber viel, viel mehr. Die Menschen stehen hier in langen Schlangen an, um sich offiziell als Geflüchtete registrieren zu lassen. Und es werden ständig mehr“, beschreibt Shadrack die Situation.