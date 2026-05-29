„Die Menschen im Osten des Kongo kommen seit Jahren nicht zur Ruhe – erst Hunger, Krieg und Vertreibung, und nun auch noch Ebola“, warnt Ursula Langkamp, Landesdirektorin der Welthungerhilfe in der Demokratischen Republik Kongo. „Viele Menschen kämpfen schon jetzt ums tägliche Überleben. Sie wissen nicht, wie sie ihre Familien ernähren sollen und es gibt kaum noch Gesundheitszentren. Aufgrund der anhaltenden Kämpfe kommt Hilfe nur schwer in die Dörfer. Durch den gefährlichen Ebola-Ausbruch eskaliert die Lage“, so Langkamp.

Zusätzlich verschärfen Kürzungen internationaler Hilfsgelder und steigende Transportkosten die Lage. Nach Angaben der Welthungerhilfe-Teams vor Ort gibt es inzwischen Konfliktgebiete im Osten der DR Kongo, in denen keine humanitäre Hilfe mehr ankommt, obwohl sie dringend nötig wäre. Auch die Folgen des Iran-Kriegs treffen die Region hart. „Wenn gleichzeitig Hilfsgelder gekürzt werden, Preise für Lebensmittel und Transport massiv steigen und Grenzen geschlossen werden, geraten immer mehr Menschenleben in Gefahr“, unterstreicht Langkamp.