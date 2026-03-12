„Bei meinem Besuch in Beirut vor wenigen Wochen habe ich mit vielen Familien über die schwierige wirtschaftliche Lage und die enormen Herausforderungen im Alltag gesprochen. Gleichzeitig war die Hoffnung auf eine Normalisierung zu spüren,“ sagt Bettina Iseli, Vorständin Programme der Welthungerhilfe. „Dieser erneute Krieg innerhalb von zwei Jahren macht viel von dem zunichte, was gerade mühsam aufgebaut wurde und bringt das Land an den Rand des Zusammenbruchs. Die Menschen brauchen dringend ein Ende der Kampfhandlungen und eine echte Perspektive auf Frieden“, fordert Bettina Iseli.

Besonders betroffen sind Frauen, Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen. Viele Sammelunterkünfte, die zum Teil in Kirchen und Schulen nur provisorisch eingerichtet wurden, sind überfüllt und verfügen nur über unzureichende Sanitäranlagen und kaum Privatsphäre. Gleichzeitig geraten grundlegende soziale Dienstleistungen zunehmend unter Druck: Krankenhäuser müssen teilweise evakuiert werden, während Wasser- und Stromversorgung vielerorts an ihre Grenzen stoßen.

„Die Lage hat sich in den letzten zehn Tagen nochmals erheblich verschlechtert. In unseren Projektgebieten im Süden und auch in der Hauptstadt hören wir täglich Bombardierungen in nächster Nähe“, berichtet Marie Madeleine Bejjani, Projektleiterin der Welthungerhilfe in Beirut. „Die Menschen leben in einem dauerhaften Zustand von Angst und Unsicherheit. Viele Familien sind mehrfach vertrieben und versuchen verzweifelt, irgendwo Sicherheit zu finden. Gleichzeitig sehen wir aber auch, wie die Menschen im ganzen Land zusammenrücken und sich gegenseitig unterstützen. Und das gibt uns ein wenig Hoffnung!“