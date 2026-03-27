Libanon: Das Gewicht der Geschichten

Nur wenige Kilometer südlich von Ain Majdalain verläuft die sogenannte Blue Line, jene von den Vereinten Nationen gezogene Demarkationslinie zwischen Libanon und Israel, die seit Herbst 2023 wieder zu einer Frontlinie in der Region geworden ist. Meine Kollegin Reem kennt diese Grenze nicht aus Karten oder Lageberichten wie ich. Sie kennt sie aus ihrer Kindheit.

Ihre Wurzeln liegen in Houla, einem Dorf direkt an der Blue Line. Als der Konflikt zwischen der Hamas und Israel im Oktober 2023 eskaliert und sich die Kämpfe rasch auf den Süden Libanons ausweiten, beginnt für ihre Familie eine Kette von Fluchten in den Norden. Häuser werden zerstört, Dörfer entvölkert, Gebiete besetzt. Viele Menschen wie Reem können bis heute nicht zurückkehren, weil der Wiederaufbau an der Blue Line nicht erlaubt ist.