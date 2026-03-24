Bonn/Mandalay/Yangon, 24.03.2026. Ein Jahr nach dem verheerenden Erdbeben in Myanmar kämpfen viele Menschen in den besonders betroffenen Regionen Mandalay und Sagaing weiterhin mit den Folgen der Katastrophe. Zwar konnten einige Familien ihre Häuser reparieren und erste Schritte zurück in den Alltag machen, doch der Wiederaufbau gerät angesichts von Kürzungen internationaler Mittel ins Stocken. Millionen Menschen leben weiterhin in provisorischen Unterkünften.

Besonders in ländlichen Regionen fehlt es an Einkommensmöglichkeiten und Zugang zu sauberem Trinkwasser. Aktuell leiden rund 12,4 Millionen Menschen unter akuter Ernährungsunsicherheit, 8,5 Millionen sind auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen. Der aktuelle Iran-Krieg führt zu steigenden Treibstoff- und Düngemittelpreisen und trifft ein Land, das sich ohnehin in einer schweren humanitären Krise befindet.