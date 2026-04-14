Sudan: Drei Jahre Krieg – größte humanitäre Krise der Welt

Die Arbeit im Land ist für humanitäre Organisationen mit hohen Risiken verbunden. Frontlinien verschieben sich ständig, die Sicherheitslage ist kaum vorhersehbar. „Der Sudan ist eines der gefährlichsten Einsatzländer für humanitäre Hilfe. Unsere Teams arbeiten unter permanenter Unsicherheit: Jeder Tag erfordert neue Entscheidungen darüber, wie Hilfe überhaupt möglich ist“, betont Mathias Mogge, Generalsekretär der Welthungerhilfe. „Trotz dieser enormen Herausforderungen leisten vor allem unsere sudanesischen Kolleginnen und Kollegen lebenswichtige Hilfe unter extremen Bedingungen – oft selbst betroffen von Gewalt, Flucht oder dem Verlust von Angehörigen.”

Vor der internationalen Sudan-Konferenz am 15. April in Berlin fordert die Welthungerhilfe konkrete Zusagen, um die katastrophale humanitäre Lage der Menschen zu verbessern. „Humanitäre Hilfe muss unabhängig von einer Waffenruhe gewährleistet werden“, so Mathias Mogge. „Wir brauchen jetzt uneingeschränkten Zugang für Hilfsorganisationen, den Schutz der Zivilbevölkerung und deutlich mehr verlässliche und flexible Finanzierung. Sexualisierte Gewalt muss beendet und Hunger darf nicht länger als Kriegswaffe eingesetzt werden. Die Konferenz muss hier klare Ergebnisse liefern! Ich bin überzeugt, dass dies auch möglich ist.“