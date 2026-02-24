Sudan: Wie eine Mutter in Darfur neuen Halt findet

Als 2023 die Kämpfe in El Fasher im Bundesstaat Nord-Darfur ausbrachen, saßen Ferdous und ihre vier Kinder über zwanzig Monate lang in der Stadt fest. Im September 2025 gelang ihnen schließlich die Flucht – ohne Besitz, ohne Einkommen, ohne Sicherheit. Sie hatten nur die Kleidung, die sie trugen.

Als alleinige Familienernährerin trug Ferdous die volle Verantwortung: für die Sicherheit ihrer Kinder, für Nahrung, für medizinische Versorgung – und für die Hoffnung, dass es irgendwo einen sicheren Ort geben würde.

Nach Wochen auf der Flucht erreicht die Familie schließlich Al Lait. Dort unterstützt die Welthungerhilfe gemeinsam mit unseren Partnerorganisationen ADRA und der SAHARI Organization for Development besonders gefährdete Familien mit Bargeldhilfe. Finanziert wird das Projekt von der Europäischen Union.