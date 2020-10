7 Sinnvolle Geschenke zu Weihnachten

Anstatt Geschenke: Helfen Sie Menschen in Not

2. Eine Weihnachtsspende als Geschenk

Dort, wo Menschen in ärmsten Verhältnissen leben und hungern, ist Weihnachten ein Tag wie jeder andere: ein Tag, an dem Sie ums Überleben kämpfen müssen. Wir haben eine humanitäre Geschenkidee für Sie: Schenken Sie Zukunft. Mit einer Spende zu Weihnachten. Tragen Sie dazu bei, trägt dazu bei, die Lebenssituation der betroffenen Menschen zu verbessern. Sie hilft besonders dort, wo sie am meisten gebraucht wird.

3. Ein fair produziertes Smartphone als nachhaltige Alternative

Smartphones sind für die meisten Menschen nicht mehr aus ihrem Alltag wegzudenken und eine tolle Sache. Sie werden jedoch meist unter menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen produziert. In Afrika kommt es zudem immer wieder zu Konflikten um die benötigten seltenen Rohstoffe. Wer das nicht noch unterstützen möchte, kann inwzischen aus einem wachsenden Angebot an nachhaltig produzierten Mobiltelefonen auswählen. Neben dem bekannten Fairphone, das so gebaut ist, dass Nutzer es sogar selbst reparieren können, bieten zum Beispiel auch die Hersteller Shift und Teracube gute Alternativen an.