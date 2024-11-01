Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnet die Woche der Welthungerhilfe mit einer Fernsehansprache: Der Schirmherr der Welthungerhilfe mahnt, das Ziel von einer Welt ohne Hunger bis 2030 nicht aus den Augen zu verlieren. Das ist nicht leicht: Kriege und Konflikte erschweren den Zugang zu Lebensmitteln, Dürren und Überschwemmungen als Folgen des Klimawandels zerstören Ernten und Lebensgrundlagen.

Doch Geschichten wie die von Mary und Bockarie aus Sierra Leone machen Hoffnung: Mit Unterstützung der Welthungerhilfe und der Partnerorganisation MoPADA hat es die Familie geschafft, ihren Kindern eine bessere Zukunft zu eröffnen. Das Ehepaar kann gesunde Lebensmittel anbauen und zubereiten und damit heute nicht nur sich und ihre kleinen Kinder bestens versorgen, sondern auch die Überschüsse verkaufen. So entkommen sie dem Teufelskreis aus Hunger und Armut – und nicht allein ihre Lebensqualität, sondern die ihrer ganzen Dorfgemeinschaft verbessert sich dadurch.