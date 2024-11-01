Spendenaufruf des Bundespräsidenten
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Schirmherr der Welthungerhilfe, ruft zum Start der Woche der Welthungerhilfe 2025 dazu auf, das Ende des Hungers in der Welt selbst in die Hand zu nehmen.
Gemeinsam gegen den Hunger
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnet die Woche der Welthungerhilfe mit einer Fernsehansprache: Der Schirmherr der Welthungerhilfe mahnt, das Ziel von einer Welt ohne Hunger bis 2030 nicht aus den Augen zu verlieren. Das ist nicht leicht: Kriege und Konflikte erschweren den Zugang zu Lebensmitteln, Dürren und Überschwemmungen als Folgen des Klimawandels zerstören Ernten und Lebensgrundlagen.
Doch Geschichten wie die von Mary und Bockarie aus Sierra Leone machen Hoffnung: Mit Unterstützung der Welthungerhilfe und der Partnerorganisation MoPADA hat es die Familie geschafft, ihren Kindern eine bessere Zukunft zu eröffnen. Das Ehepaar kann gesunde Lebensmittel anbauen und zubereiten und damit heute nicht nur sich und ihre kleinen Kinder bestens versorgen, sondern auch die Überschüsse verkaufen. So entkommen sie dem Teufelskreis aus Hunger und Armut – und nicht allein ihre Lebensqualität, sondern die ihrer ganzen Dorfgemeinschaft verbessert sich dadurch.
Wir können etwas tun, um Hunger wirksam zu bekämpfen. Wir haben es in der Hand!Frank-Walter Steinmeier Bundespräsident
Noch immer hungern weltweit 673* Millionen Menschen. Helfen Sie jetzt mit Ihrer Spende im Kampf gegen den Hunger.
Marys Dorf: Gemeinsam. Hunger beenden.
Mary Bockarie ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Gemeinsam mit ihrem Mann und weiteren Dorfbewohner*innen aus Gbandi hat sie an verschiedenen Projekten und Workshops der Welthungerhilfe und der lokalen Organisation MoPADA teilgenommen. In diesem Rahmen haben sie viele Maßnahmen umgesetzt, die das Leben für alle verbessern. Wie diese aussehen, zeigen wir in fünf Stationen in unserem interaktiven Dorf: