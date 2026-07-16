Welthungerhilfe stellt Jahresbericht 2025 vor

„Die Rahmenbedingungen werden weltweit immer schwieriger und die Bundesregierung setzt mit den weiteren Kürzungen das falsche Signal. Überlebenswichtige Investitionen in Ernährungssicherheit und Krisenprävention gehen weiter zurück. Die Welt braucht deshalb mehr Solidarität. Internationale Zusammenarbeit ist eine Investition in Frieden, Stabilität und gemeinsame Sicherheit. In einer Welt voller Krisen dürfen erfolgreiche Ansätze nicht zurückgefahren werden. Wer heute in die Überwindung von Hunger und Armut investiert, verhindert die Krisen von morgen”, betont Marlehn Thieme, Präsidentin der Welthungerhilfe.

Der Bericht zeigt, wie viel Menschen erreichen können, wenn sie die richtigen Chancen und verlässliche Partner an ihrer Seite haben. „Wir erleben, wie viel Wissen, Kreativität und Eigeninitiative in den Gemeinden vorhanden sind“, sagt Mathias Mogge, Generalsekretär der Welthungerhilfe. „Unsere Aufgabe ist es, die Menschen dabei zu unterstützen, ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Genau dort entstehen Lösungen, mit denen Hunger dauerhaft überwunden werden kann. Dazu gehören auch neue Wege: Wir investieren in Innovationen für nachhaltige Ernährungssysteme und bauen internationale Partnerschaften mit Wissenschaft, Wirtschaft und Politik aus, um erfolgreiche Lösungen schneller zu verbreiten.”