Wirkungsorientierung: Messen. Verstehen. Verbessern.

„Wir erhielten wertvolle Rückmeldungen von Kleinbäuerinnen und bauern im ländlichen Nepal zu einer Saatgutverteilung. Daraufhin haben wir unsere Richtlinien dafür gründlich überarbeitet. Wir führen vor der Verteilung nun transparente Tests zur Keimfähigkeit des Saatguts im Projektgebiet durch, um seine Qualität sicherzustellen.“

Welche Instrumente gibt es noch?

Neben quantitativen Indikatoren setzen wir auch qualitative Instrumente ein, um die Zahlen im Kontext zu verstehen. Diese Instrumente beziehen das Wissen und die Erfahrungen der Menschen, mit denen wir arbeiten, aktiv ein. Dazu gehören Fokusgruppendiskussionen, die verschiedene Perspektiven auf die Projektergebnisse bieten und helfen, die Ursachen für Veränderungen zu ermitteln. Das Feedback der Teilnehmenden zeigt, ob gemessene Fortschritte auch ihrer erlebten Realität entsprechen. Wenn positive Entwicklungen messbar sind und von den Teilnehmenden bestätigt werden, gewinnen wir belastbare Erkenntnisse, die belegen, dass unsere Projektansätze wirksam sind und es sinnvoll ist, weiter in sie zu investieren.

Wie hat der aktualisierte Leitfaden die Wirkungsmessung verbessert?

Er ermöglicht eine präzisere, auf die Projektziele abgestimmte Wirkungsmessung. So haben wir den Leitfaden um einen spezifischen Indikator ergänzt, um zu erfassen, wie sich Schulungen zu bewährten landwirtschaftlichen Praktiken auf die tatsächliche Arbeit auf dem Feld auswirkten. Ein anderes Beispiel: Im Bereich der ökonomischen Entwicklung haben wir bislang nur auf das Haushaltseinkommen geschaut. Dank des überarbeiteten Indikators zur beruflichen Bildung können wir nun zusätzlich gezielt nachvollziehen, wie viele Teilnehmende an unseren Trainings zur technischen und beruflichen Bildung nach erfolgreichem Abschluss eine Beschäftigung oder Selbstständigkeit aufnehmen.