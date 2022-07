Die Familie konnte den heftigen Kämpfen in ihrer Heimatstadt entkommen, mit einem Evakuierungs-Zug wurden sie in den Westen der Ukraine gebracht. Daryna hat in einem nahe gelegenen Dorf ein kleines Häuschen zur Miete gefunden. Doch sie bekommt nur wenig finanzielle Unterstützung, da es schwierig ist, an die Papiere der Kinder zu kommen: "Alle Unterlagen befinden sich immer noch in Cherson," sagt Daryna. Die Familie hat nicht genug Geld, um sich ausreichend mit Nahrungsmittel zu versorgen.