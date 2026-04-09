Deutschland wird zum größten Geber

Zum ersten Mal lag Deutschland 2025 knapp vor den USA als größter ODA-Geber. Dies liegt hauptsächlich an der abrupten Schließung von USAID im Frühjahr 2025, die bis dahin größte Hilfsorganisation der Welt. Damit rückte Deutschland vom bisherigen zweiten Platz an die Spitze, trotz deutlicher Kürzungen in den Etats des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und des Auswärtigen Amtes. In absoluten Zahlen lag die Deutsche ODA 2025 mit 26 Mrd. Euro rund fünf Milliarden unter dem Wert von 2024.

Die ODA ist von 0,68 % des deutschen Bruttonationaleinkommens im Jahr 2024 auf 0,56 % gesunken. Eigentlich besteht die internationale Vereinbarung, 0,7 % des Bruttonationaleinkommens (BNE) dafür auszugeben; sie ist als Nachhaltigkeitsziel 17 in der Agenda 2030 der Vereinten Nationen verankert. Es gibt viele Länder, die zwar kleiner als Deutschland sind, aber größerer Anteil an Bruttonationaleinkommen für die ODA bereitstellen – zum Beispiel Norwegen (1,03 %), Schweden (0,85 %) oder Niederlande (0,58 %).

Der Trend zu Kürzungen ist jedoch klar bemerkbar – 26 Geberländer haben in 2025 ihre ODA gekürzt. Vor allem die Kürzungen durch die fünf größten Geberländer (USA, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Frankreich und Japan) fallen ins Gewicht. Die ersten vier davon reduzieren ihre Ausgaben schon das zweite Jahr in Folge und nehmen dabei bewusst hin, sich noch weiter von der Zielmarke zu entfernen.