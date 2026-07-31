Ideen gegen den Hunger: Wie Innovation Ernährungssysteme verändern kann

Wie lässt sich Hunger dauerhaft überwinden? Die Antwort liegt nicht nur in mehr Nahrungsmitteln oder höheren Erträgen. Oft sind es neue Ideen, die den entscheidenden Unterschied machen: ein Schulessen, das Kinder besser versorgt und gleichzeitig lokale Bäuerinnen und Bauern stärkt. Eine Methode, Lebensmittelabfälle in wertvolle Nahrung zu verwandeln. Oder ein Verfahren, das bislang ungenutzte Ressourcen nutzbar macht. Überall auf der Welt arbeiten Menschen an solchen Lösungen. Die Herausforderung besteht darin, sie zu finden, sichtbar zu machen und ihnen die Chance zu geben, Wirkung zu entfalten.

Genau darum geht es bei der „Seeding The Future – Global Food System Challenge“.