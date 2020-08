Afrika hinkt agrarpolitischen Zielen hinterher

Anfängliche Fortschritte bis 2017 nicht gehalten

Der im Februar 2020 veröffentlichte Fortschrittsbericht zu den Malabo-Einlassungen zeigt, dass der Kontinent als ganzes weit von der Umsetzung entfernt ist. Um auf gutem Weg zu sein, müsste im Durchschnitt ein Score von 6,66 erreicht werden – er liegt indes bei 4,52 von zehn Punkten. Eine bis 2017 zu spürende Dynamik ist abgeflaut.

Nur beim Ausbau des innerafrikanischen Handels liegt der Kontinent (dank des guten Abschneidens von 28 Ländern in Ost-, West- und Zentralafrika) auf Erfüllungskurs. Ostafrika schneidet relativ gut ab, was die Anpassung von Flächen, Weiden und Fischgründen an Klimarisiken angeht. Zentralafrika ist ziemlich abgeschlagen, außer bei der Zahl von Jugendlichen, die in der Landwirtschaft arbeiten. Aus Nordafrika gibt es nicht genug Daten für belastbare Ergebnisse.

Im einzelnen können sich nur vier afrikanische Länder zugute halten, unter Berücksichtigung aller Anfoderungen "on track" zu sein: Das sind Ghana, Mali, Marokko und Ruanda. Im Jahr 2017 waren es noch 20 Staaten. Ebenfalls nur vier Länder waren 2019 auf Kurs zum öffentlichen Ausgabeziel von zehn Prozent zur Förderung des Agrarsektors : Burkina Faso, Burundi, Mali and Mauritania.