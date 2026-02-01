Agrarreformen und ländliche Entwicklung

Während der Klimawandel einen Kipppunkt erreicht, nimmt auch die Ungleichheit beim Zugang zu Land und anderen natürlichen Ressourcen alarmierende Ausmaße an. Das verschärft soziale Ausgrenzung und führt zu gezwungener Migration. Die Konzentration nimmt in vielen Bereichen zu – beim Landbesitz, bei der Kontrolle über Ozeane und Fischgründe, bei der Marktmacht in Lebensmittelsystemen und bei der Kontrolle über Wasser und Wälder. Und obwohl es schwierig ist, solche Ungleichheiten zu messen, zeigen globale Daten, dass 1 Prozent der größten landwirtschaftlichen Betriebe weltweit 70 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche bewirtschaften. Im Gegensatz dazu sind 80 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe weltweit (von denen die meisten Menschen in ländlichen Gebieten abhängen) weniger als zwei Hektar groß und bewirtschaften weniger als 12 Prozent der globalen landwirtschaftlichen Nutzfläche.

Landraub und Entwicklungsmodelle, die auf der Kontrolle natürlicher Ressourcen durch Unternehmen und Eliten basieren, haben zu diesen dramatischen Anstiegen der Ungleichheit geführt. In einigen Regionen folgte aus diesen Prozessen eine Enteignung in einem Ausmaß, wie es seit der Kolonialzeit nicht mehr zu beobachten war. „Entwicklungsbedingte Enteignung“ ist heute ein Euphemismus für die Inbesitznahme von Gemeingütern und die Beschlagnahme von Land und Vermögen von Gemeinschaften und Familien.

Der jüngste Bericht der FAO über Landungleichheit bestätigt die weit verbreitete Erkenntnis, dass „Landungleichheit nicht nur das Wirtschaftswachstum hemmt, sondern auch die Bemühungen zur Armutsbekämpfung behindert“. Selbst rein instrumentell gesehen ist Ungleichheit schlecht für die Entwicklung. Für die betroffenen Menschen und Landschaften ist das Problem jedoch weitaus gravierender, da ihre Häuser, Lebensgrundlagen, Flächen und Ökosysteme zerstört, zerstückelt und vernichtet werden. Ganze Lebenswelten indigener Völker in bestimmten Landschaften verschwinden, was zu Kämpfen um das Recht der Menschen auf Land und Lebensraum als Menschenrecht – als Anspruch – führt.

Im Jahr 2006 markierte die Erklärung der Internationalen Konferenz der FAO über Agrarreform und ländliche Entwicklung (ICARRD) einen historischen Moment, weil die Agrarreform als Weg zu einer gerechten Entwicklung befürwortet wurde. Sie forderte umfassende Landreformen, um „einen sicheren und nachhaltigen Zugang zu Land, Wasser und anderen natürlichen Ressourcen“ als „festen Bestandteil der nationalen Politik“ zu ermöglichen, und dass „Agrarreform- und ländliche Entwicklungspolitik, Gesetze und Institutionen den Bedürfnissen und Erwartungen der ländlichen Bevölkerung entsprechen müssen“.