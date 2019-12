Bananen: Pilz bedroht Exportmärkte Lateinamerikas

Lässt sich genetische Vielfalt nicht eher mit agrarökologischen Anbaumethoden erreichen?

Wir brauchen eindeutig mehr Vielfalt auf den Feldern, nicht nur innerhalb einer Art, also mehr Bananensorten, sondern auch zwischen Arten. Das heißt, nicht nur eine Pflanzensorte auf großem Gebiet anzubauen, sondern räumlich und zeitlich zu diversifizieren, also auf dem selben Feld über Jahre hinweg verschiedene Sorten einer Kultur anzubauen, oder eine zeitliche Abwechslung mit anderen Kulturpflanzenarten anzustreben, also Fruchtfolge zu betreiben. Dies kann helfen, dass sich Krankheiten nicht übermäßig vermehren können.

Welche Rolle spielt die FAO bei der Bekämpfung von TR4?

Die FAO setzt an drei Punkten an: Aufklärung, Koordination internationaler Maßnahmen und Aufbau von Kapazitäten in den Ländern, wo diese schwach oder ungenügend sind. Insbesondere die Koordination internationaler Maßnahmen ist wichtig. Hier spielt die internationale Pflanzenschutzkonvention (IPPC) eine zentrale und koordinierende Rolle, aber auch regionale Pflanzenschutzorganisationen sind enorm wichtig. Die UNO hat außerdem 2020 als internationales Jahr der Pflanzengesundheit proklamiert, eine hervorragende Gelegenheit, öffentlich für einen nachhaltigeren und vielfältigeren Pflanzenschutz zu werben.