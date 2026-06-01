Chancen im Agrarsektor durch digitale Technologien

Digitale Technologien entlang der Wertschöpfungskette

In den betrachteten Regionen werden digitale Lösungen eingesetzt, um die Effizienz und Transparenz der gesamten landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette zu steigern. Häufig geschieht dies, indem sie Akteure miteinander vernetzen und einen Zugang zu Kapital, Informationen und Märkten anbieten.

Firmen wie eVuna(Südafrika) und DeHaat (Indien) vernetzen Landwirtinnen und Landwirte mit Kreditgebern, Logistikservices und Kunden. Sie bündeln verschiedene Dienstleistungen auf einer Plattform, darunter den Zugang zu landwirtschaftlichen Betriebsmitteln, Versicherungsservices und Anbauempfehlungen. Unternehmen wie iCow(Kenia), M‑Farm (Kenia), eVuna(Südafrika)und Ninjacart (Indien) stellen Marktinformationen bereit und bieten Beratungsleistungen zu Tierhaltung und Anbaumethoden. Digitale Zahlungssysteme, Fintech- und Crowdfunding-Lösungen wie M-PESA (Kenia), GCash (Philippinen), Paytm (Indien), Agrotoken (Argentinien) sowie AgriCrowdfunding (Südafrika) und Agrivest Africa (Ghana) erleichtern zum einen den Zugang zu Kapital, zum anderen die Finanzierung und Abwicklung finanzieller Transaktionen entlang der Wertschöpfungskette.

Beim Aufbau von Wissen und Kompetenzen helfen entlang der verschiedenen Stufen der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette digitale Trainingsangebote. Durch kostenfreie und teilweise kostenpflichtige Online-Kurse können Landwirtinnen und Landwirte ihre Fähigkeiten stärken, etwa durch die e-learning Academy der FAO oder die World Bank Group Academy. Dadurch erhalten auch Betriebe in abgelegenen (ländlichen) Regionen Zugang zu relevanten, landwirtschaftlichen Fortbildungen in verschiedenen Sprachen.

Mit Blick auf einzelne Abschnitte der Wertschöpfungskette zeigen sich in allen Regionen ähnliche Ansätze bei den digitalen Technologien im Einkauf und in der Produktion.Diese sind darauf angelegt, Kosten zu senken, die Produktivität zu steigern und Informationsdefizite zu verringern.

Digitale Plattformen wie M-Farm (Kenia) bündeln die Nachfrage nach Rohstoffen und Betriebsmitteln, um beispielsweise Mengenrabatte zu ermöglichen. Während Hello Tractor in 18 afrikanischen Ländern den Zugang zu modernen Agrarmaschinen erleichtert, bietet das indische Unternehmen XMachines elektrisch betriebene, teilautonome Roboter an, die wie ein kompakter Traktor verschiedene Aufgaben im Anbau übernehmen können. Landwirtinnen und Landwirte haben außerdem mit Plattformen wie Booster Agro (Argentinien), iCow (Kenia) und Agrayan (Ruanda) Zugriff auf Datenbanken, die unter anderem Informationen zu Pflanzeneigenschaften, den Witterungsverhältnissen und der Tierhaltung bieten. Das erleichtert Entscheidungen und ermöglicht eine effizientere Produktion.