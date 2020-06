COVID-19 zeigt Schwächen der Ernährungssysteme

Die zweite Verwundbarkeit betrifft die Versorgungsketten von Lebensmitteln.

Bei langen Wertschöpfungsketten, die von komplexen Strömen von Menschen, Produktionsmitteln und Nahrungsmitteln abhängen, haben Reiseverbote Millionen von Saisonarbeitern daran gehindert, wie jedes Jahr Grenzen zu überqueren, um auf Feldern und Farmen zu arbeiten. In einigen Teilen der Welt sind nicht geerntete Lebensmittel auf den Feldern verfault, während der Viehzuchtsektor mit einer Verknappung von Tierfutter und verminderten Schlachthofkapazitäten zu kämpfen hat. Schwachstellen sind derweil auch auf den weiteren Stufen der Kette aufgetreten. Plötzliche Nachfrageschübe forderten das "just in time"-Beschaffungsmodell heraus. Regale leerten sich, und insbesondere bei frischem Obst und Gemüse in den Industrieländern kam es zu einem Mangel an frischem Obst.

Kurze Lieferketten wurden anfällig, weil es zu Schließungen und Beschränkungen auf informellen und offenen Märkten gekommen ist. Die Risiken hinsichtlich einer hohen Dichte von Menschen, der scheinbar aussichtslosen Durchsetzung von Hygiene und sozialer Distanz erschienen zu hoch. Gerade dieser Trend gibt Anlass zur Sorge, da "territoriale Märkte" nach wie vor das Rückgrat der Existenz und der Ernährung der meisten Menschen im globalen Süden darstellen. So haben zum Beispiel Marktabschottungen in ganz Afrika – einschließlich Burkina Faso, Ruanda, Senegal, Südafrika und Simbabwe – lebenswichtige Versorgungswege und Absatzmöglichkeiten für Bauern abgeschnitten.

Was die Beschäftigten des Ernährungssystems angeht, die ironischerweise in einer Reihe von Ländern inzwischen als "unverzichtbar" gelten, so stehen diese bei der Schutzausrüstung nach wie vor am Ende der Versorgungskette und arbeiten oft ohne Gefahrenzulage. Insbesondere Wanderarbeiter sind einem hohen Risiko ausgesetzt, sich mit Covid-19 zu infizieren und das Virus zu verbreiten